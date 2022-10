Lewis Hamilton (37) verwacht snel akkoord over nieuw contract: ‘Ik wil blijven racen’

Internatio­na­le media lyrisch over Max Verstappen: ‘Zelfs een enorme blunder hield hem niet tegen’

Met zijn 13de overwinning van het seizoen kreeg Max Verstappen in Austin de handen weer op elkaar. De internationale media zijn vol lof voor de wereldkampioen, die dit jaar nog drie kansen krijgt om de Duitsers Michael Schumacher en Sebastian Vettel uit de boeken te racen. ,,Brad Pitt was in Austin nog op zoek naar een idee voor een nieuwe film. Misschien is iets met Max Verstappen wel een aardig idee.’’

24 oktober