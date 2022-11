Lewis Hamilton bij afwezigheid Max Verstappen het snelst in openingstraining

Voor de eerste vrije training bij de GP van Abu Dhabi stonden liefst acht vaste Formule 1-rijders hun stoeltje af. Volgens de regels die sinds dit jaar gelden moeten alle teams per seizoen twee oefensessies inruimen voor vaak jonge, talentvolle coureurs. Zo reed Liam Lawsauto in de kampioensauto van Max Verstappen en bediende Robert Shwartzman de Ferrari van Carlos Sainz. De Poolse veteraan Robert Kubica stapte in voor Alfa Romeo en Pietro Fittipaldi verving bij Haas Michael Schumacher, die zijn zitje voor volgend jaar sowieso kwijt is.

Enkel Mercedes en AlphaTauri openden het weekend met het rijdersduo dat ook zondag de race zal starten. Het was Lewis Hamilton die de snelste tijd voor zijn rekening nam: 1.26,633, ruim twee tienden beter dan teamgenoot en de winnaar van vorige week in Brazilië George Russell. Charles Leclerc stond daar weer kort achter, met Sergio Pérez op P4. Voor de Monegask en de Mexicaan staat er dit slotweekend nog een hoop op het spel. Beide coureurs delen namelijk de tweede plek in het wereldkampioenschap achter Verstappen. De Nederlander krijgen we later vanmiddag (vanaf 14.00 uur) weer in actie.