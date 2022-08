Lewis Hamilton denkt na moeizame start weer aan winnen: ‘Dit geeft ons heel veel hoop’

Met video Jannik Sinner verslaat Carlos Alcaraz en pakt titel in Kroatië

Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Umag in Kroatië gewonnen. De Italiaanse nummer 10 van de wereld was op het gravel Carlos Alcaraz in drie sets de baas. Alcaraz pakte de eerste set in de tiebreak, maar wist daarna nog maar twee games te winnen: 6-7 (5) 6-1 6-1.

31 juli