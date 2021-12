Lewis Hamilton hangt straf boven het hoofd in Jeddah

Het was geen vlekkeloze training voor Hamilton in Saoedi-Arabië. Behalve Mazepin zat hij even daarvoor ook Pierre Gasly in de weg. Vooral bij de Rus scheelde het weinig of de twee waren zwaar gecrasht. Al tijdens de training gaf wedstrijdleider Michael Masi richting het team van Mazepin aan dat het voorval er ‘echt niet goed uit zag’ en kondigde hij een gesprek met Mercedes aan. Bovendien klokte de regerend wereldkampioen zijn snelste tijd op de harde band, op de zachtste compound kon hij zich opvallend genoeg niet verbeteren. Max Verstappen was de snelste coureur in de laatste sessie voor de kwalificatie.

Het negeren van dubbele gele vlaggen liep voor Hamilton in ieder geval met een sisser af. ,,In tegenstelling tot andere incidenten dit jaar (Max Verstappen in Qatar, red.), was er geen gele vlag getoond aan de coureur", aldus de wedstrijdleiding in het verdict. De Brit was de marshal waarschijnlijk al gepasseerd. Op het snelle, smalle stratencircuit in Jeddah kan het negeren van gele vlaggen - bewust of onbewust - tot zeer gevaarlijke situaties leiden.