Lewis Hamilton houdt Max Verstappen van eerste pole

Door Arjan Schouten



Close was het. Heel close. In de laatste secondes van de kwalificatie verloor Max Verstappen zijn allereerste poleposition ooit aan Lewis Hamilton. Op het kletsnatte Monza knalde de Brit van Mercedes met zijn 69ste recordpole nog net een dikke seconde onder de tijd van Verstappen door. Een heerlijke ontknoping, na een lange dag wachten.



,,Het was tricky, in deze omstandigheden, maar alles liep voor mij eigenlijk uitstekend. Ik ben heel blij met de tweede plaats", reageerde Verstappen, die morgen vanwege gridstraffen wel helemaal naar het achterveld teruggezet wordt.



Lang leek het helemaal niet tot een kwalificatie te komen op het Autodrome di Monza. Na vijf minuten in de eerste kwalificatiesessie vloog Romain Grosjean de muur in en maakte een rode vlag voor lange tijd een einde aan de kwalificatie. Wegens aanhoudende regen lag de sessie tweeënhalf uur stil in Monza en het leek er even sterk op dat de kwalificatie uitgesteld zou worden tot morgenochtend. Maar rond vier uur kon er dan toch nog gereden worden, na een middag wachten en kleumen.



Teleurstellen

Hamilton liet er geen misverstand over bestaan wie de beste regencoureur is in het kletsnatte Ferrari-land. In de laatste twee kwalificatiesessies noteerde hij met afstand de snelste tijd. ,,Geweldig mooi. Maar hopelijk is het morgen gewoon een mooie droge Italiaanse dag", besloot een dolgelukkige Hamilton, die door de gridstraffen van Verstappen en Daniel Ricciardo (derde), morgen jonkies Lance Stroll (vierde) en Esteban Ocon (vijfde) achter zich weet op de startgrid. Met de zevende en achtste plaats stelde Ferrari zwaar teleur.



Het was zaterdag de 69ste keer in zijn loopbaan dat de Britse coureur van Mercedes in de Formule 1 het snelst was en vooraan mag starten. Vorige weekeinde in Spa kwam Hamilton al op gelijke hoogte met de Duitser Michael Schumacher. Vanaf heden is hij dus alleen eigenaar van het record.



