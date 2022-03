Lewis Hamilton krijgt boete voor missen FIA-gala, straf wordt verpakt als donatie

Lewis Hamilton heeft een boete van 50.000 euro gekregen van de FIA. De zevenvoudig wereldkampioen verscheen niet op het FIA-gala in Parijs op 16 december, slechts vier dagen nadat Max Verstappen de wereldtitel voor zijn neus had weg gegrepen in Abu Dhabi.

FIA-voorzitter Mohammed bin Sulayem (60) uit Dubai had gisteren een ontmoeting met Hamilton in Bahrein, waar dit weekend het nieuwe seizoen in de Formule 1 begint. Daar spraken ze over de toekomst van de Formule 1. De FIA verpakt de boete als een donatie, waarmee het net als Hamilton wil inzetten op inclusiviteit en diversiteit in de racesport. Het bedrag zal gaan naar een student van een minder bedeelde achtergrond die ambities heeft om de Formule 1 te werken.

Hamilton weigerde half december het afsluitende evenement in Parijs bij te wonen, ondanks dat hij daartoe verplicht was op grond van de reglementen van de F1, als een van de coureurs die in de top drie van het wereldkampioenschap eindigde. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff was niet aanwezig.

Het tweetal bleef weg van de ceremonie als reactie op de controversiële afsluiting van het wereldkampioenschap vorig jaar in Abu Dhabi. In de dagen voorafgaand aan de prijsuitreiking overwoog Mercedes of ze formeel in beroep zouden gaan tegen het resultaat nadat wedstrijdleider Michael Masi de regels overtrad door een herstart in de laatste ronde toe te staan.

Hamilton bevestigde vandaag dat hij een akkoord heeft bereikt met de FIA ​​over zijn no-show. ,,Ik denk dat er een soort boete zal zijn rond het gala,” zei hij eerder al. ,,Maar we hebben samengewerkt om ervoor te zorgen dat het geld wordt besteed aan jongeren met een kansarme achtergrond die in de autosporttechniek stappen.”

De zevenvoudig wereldkampioen heeft een bredere en meer diverse deelname aan de autosport tot een van zijn topprioriteiten gemaakt. In 2020 werd The Hamilton Commission opgericht, die een rapport opstelde over ondervertegenwoordiging van sommige groepen in de autosport. Vorig jaar lanceerden Hamilton en Mercedes een liefdadigheidsinstelling, Ignite, om het onderwijs in wetenschap, technologie, onderwijs en wiskunde te promoten bij groepen die ondervertegenwoordigd zijn in de autosport.

Ben Sulayem werd in december gekozen als de eerste president van de FIA ​​uit het Midden-Oosten. ,,Ik heb Mohammed lang, heel lang geleden ontmoet via een evenement dat we tien jaar geleden hadden in Dubai, dus het is goed om hem te zien in de positie waarin hij zich bevindt”, zei Hamilton. ,,Nogmaals, het draagt ​​bij aan die diversiteitsuitdaging die we hebben geprobeerd te overwinnen.”

