Lewis Hamilton met groot machtsvertoon naar pole, Max Verstappen 'split' Mercedessen

Door Arjan Schouten



Het ging over vleugels, de laatste dagen. Over topsnelheid. Over een raketmotor. Er werd geblaft, geïnsinueerd en beschuldigd over en weer. Maar tussen al het modder gooien door in Qatar werd er ook nog gewoon gekwalificeerd. En ja, natuurlijk ging het op het ruim vijf kilometer lange en extreem vlakke Losail International Circuit wéér tussen Mercedes en Max Verstappen. Voorlopig de gevierde man in Qatar: Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen greep pole tijdens de eerste serieuze krachtmeting op het woestijnrondje in 1.20,827. ,,Ik moest er diep voor gaan, want zo lekker ging het in de vrije trainingen nog niet. Maar ik heb veel dingen aangepast, wat wel gewerkt heeft, vermoed ik’’, vertelde Hamilton, die voor de 102de keer van pole start. ,,Ik had ook wat last van m’n maag, eerder deze week. Maar vannacht heb ik lekker geslapen en na dit resultaat voel ik me helemaal fantastisch.”