Lewis Hamilton niet bestraft na dragen piercing, Mercedes moet wel betalen: ‘Kwam allemaal bloed en pus uit’

Na eerder dit seizoen nog met tegenzin te hebben ingebonden, had Hamilton dit weekend in Singapore weer zijn zilveren ‘stud’ in zijn neus zitten. Dat is verboden omdat er volgens de FIA een kans bestaat op oververhitting en de Brit lag dit seizoen al vaker in de clinch met de autosportfederatie. Hamilton moest zich voorafgaand aan de kwalificatie melden bij de stewards en vertelde daar dat hij de piercing niet draagt om een statement te maken. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen móést hij het juweel wel dragen vanwege een infectie in zijn neus, die ontstaan was nadat hij hem keer op keer in en uit moest doen voor races.