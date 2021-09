Lewis Hamilton verbaasd door reactie Verstappen: ‘Ik zag Max uitstappen en gewoon voorbijlopen’

Lewis Hamilton was gisteren na de crash met Max Verstappen toch enigszins verrast dat de Nederlander bij het verlaten van zijn auto niet naar hem omkeek en informeerde of hij in orde was.

,,Ik zag Max uitstappen en gewoon voorbijlopen. Dat verbaasde me enigszins. Normaal gesproken als je met iemand crasht, dan wil je als eerste weten of diegene in orde is", laat Hamilton tegenover Planet F1 weten. ,,Maar het goede nieuws is dat ik zelf kon uitstappen. Het was een lange wandeling terug, maar we zijn er gelukkig nog", doelde Hamilton op zijn terugweg naar de paddock van Mercedes.

Verstappen ging er overigens al vanuit dat Hamilton niets mankeerde, aangezien zijn Britse rivaal nog zittend in zijn auto probeerde om zijn Mercedes uit het grind en onder de Red Bull van Verstappen vandaan te krijgen.

Volledig scherm Max Verstappen loopt op de achtergrond weg na de crash met Lewis Hamilton, die hier nog in zijn Mercedes zit. © AFP

De rivaliteit tussen Hamilton en Verstappen nadert inmiddels het kookpunt. Verstappen verweet Hamilton eerder onsportief gedrag. Dat was na zijn eerdere crash van 18 juli op Silverstone. ,,Als je in het ziekenhuis ligt en de ander zwaait met zijn vlag terwijl hij je net met een impact van 51 G-krachten de muur in geduwd heeft, is dat heel respectloos", reageerde Verstappen later op de betreffende heftige crash, die destijds werd veroorzaakt door Hamilton. De regerend wereldkampioen won uiteindelijk die race en vierde dat na afloop dus uitbundig.

Sebastian Vettel liet zich overigens enkele weken geleden na een crash van Lando Norris, die in zijn McLaren gisteren juist tweede werd en zijn teamgenoot Daniel Ricciardo zelfs zag winnen, wel van zijn sportieve kant zien. De Duitser coureur van Aston Martin stopte zijn auto naast de in elkaar gereden bolide van Norris en vroeg hem of het goed ging. Daarmee dwong de viervoudig wereldkampioen veel respect af bij de buitenwacht.

Niet de laatste keer

Technisch directeur Ross Brawn van de Formule 1 vreest dat Verstappen en Hamilton mogelijk nog eens gaan botsen dit jaar, zo laat hij doorschemeren in zijn column. ,,Ik denk niet dat een van beiden zich de rest van het jaar gaat inhouden, maar ik hoop dat het kampioenschap wordt gewonnen op de baan; niet in de vangrails of in de kamer van de stewards”, aldus Brawn, die jarenlang teambaas was in de Formule 1 bij onder meer Ferrari en Mercedes.

,,We hebben Silverstone meegemaakt, wat een groot en controversieel incident was. Eerlijk gezegd denk ik niet dat het de dynamiek heeft veranderd”, aldus Brawn. ,,Je hebt momenteel twee haantjes op het erf en we zien daar de gevolgen van. Het is heel jammer dat ze in het grind eindigden, want het had een geweldige race kunnen worden. Die is ons ontnomen. De fans zijn verdeeld, dat weet ik zeker. Het is duidelijk dat beide coureurs deze aanrijding hadden kunnen voorkomen. Uiteindelijk is dit weer de consequentie als twee jongens zo dicht bij elkaar zitten en elkaar niets willen toegeven.”

