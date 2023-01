Lewis Hamilton werd als kind op basisschool gepest: ‘Ze gooiden bananen naar mij’

Als zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 geniet Lewis Hamilton behoorlijk veel aanzien, maar dat was vroeger wel anders. De Mercedes-coureur onthult in de podcast On Purpose dat hij op jonge leeftijd te maken kreeg met stevige pesterijen.

Hamilton omschrijft zijn schooltijd dan ook als ‘waarschijnlijk het meest traumatische en moeilijkste deel’ van zijn leven. Als 6-jarige kreeg hij veel te verduren op de basisschool in Engeland. ,,Dingen als bananen die naar je worden gegooid, of mensen die om de haverklap het n-woord gebruikten. Ik denk dat ik in die tijd op die school waarschijnlijk een van de drie gekleurde kinderen was. Ik had echt het gevoel dat het systeem tegen me was.”

Lewis Hamilton twijfelde aan zichzelf

Bij het kiezen van teams op het schoolplein werd Hamilton meestal pas als laatste kind gekozen. ,,Zelfs als ik beter was dan iemand anders.”



Het pesten deed hem aan zichzelf twijfelen, maar zijn vader leerde hem die gevoelens te onderdrukken. ,,Mijn vader liet me als kind nooit huilen. Hij zei dat het een teken van zwakte was. Het moeilijkste is om door te gaan, maar we moeten wel. Veel mensen worstelen met het vinden van dat doel. Maar het is oké. Je zult het vinden. Geef niet op”, is de boodschap van Hamilton.

Hamilton werd niet alleen niet geaccepteerd door zijn medeleerlingen, hij presteerde ook nog eens slecht op school. Toen hij 16 jaar oud was, kwam hij er bovendien achter dat hij dyslexie had. Toch zegt de coureur van Mercedes ook dankbaar te zijn voor deze periode uit zijn leven: ,,Het heeft me gemaakt tot de persoon die ik nu ben.”

Komend seizoen gaat Hamilton voor zijn achtste wereldkampioenschap in de Formule 1. Het record van zeven wereldtitels dat hij nu nog deelt met Michael Schumacher zou hij bij een nieuwe WK-titel alleen in handen krijgen. Het Formule 1-seizoen start op 5 maart in Bahrein. De W14, de wagen waarin Hamilton gaat rijden in 2023, wordt op 15 februari gepresenteerd.