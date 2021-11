Lewis Hamilton wil na 30 jaar weer Formule 1-race in Zuid-Afrika

De Formule 1 was voor het laatst in 1993 in Zuid-Afrika met een race in Johannesburg. ,,Volgens mij zijn er veel fans van de Formule 1 in dat land en het zou een mooie gelegenheid zijn om te laten zien hoe mooi het land is. Zuid-Afrika ligt me na aan het hart en ik zou er graag weer eens een race zien”, aldus Hamilton.

De Formule 1 telt in 2022 twee grands prix in de VS, in Austin en Miami. ,,De race dit jaar in Austin was fantastisch. Maar het is zo’n enorm groot land en één race is echt te weinig. We hebben er op zijn minst twee nodig om door te dringen in de sportcultuur”, meent de Brit, die dit jaar vecht om de wereldtitel met Max Verstappen van Red Bull. De Nederlander heeft 12 punten voorsprong.