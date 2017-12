Lewis: Ik was te veel met Phil bezig

Dat Taylor zijn tegenstander was, bleek een handicap voor Lewis (26). ,,Vooraf zat in mijn hoofd dat ik de laatste kon zijn die hem kon verslaan. Ik denk dat ik mezelf daarmee extra druk heb opgelegd en dat zorgde ervoor dat ik minder op m'n dubbels was dan in de vorige partijen. Zonde, maar ik kreeg die gedachten niet uit m'n hoofd."



Maar de toekomst lacht de Welshman toe. ,,Of ik hoop op een plek in de Premier League? Nou, dat is wel mijn doel binnen een paar jaar. We zien wel. Ik heb vandaag in ieder geval de grootste pay-day in mijn leven." Met zijn prestaties tijdens dit WK verdiende hij zo'n 100.000 euro! ,,Daar kan ik even mee vooruit, maar ik ga proberen op deze voet door te gaan natuurlijk." En als hij de vraag krijgt wie de volgende Phil Taylor wordt, begint hij te lachen. ,,Ik hoop ik uiteraard."