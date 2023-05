Libéma Open haalt met pupil Raemon Sluiter opnieuw voormalig wereldtopper naar Rosmalen

Lance Armstrong mengt zich in potje moddergooi­en op Twitter na veelbespro­ken Gi­ro-mo­ment

Het was een gênant beeld vrijdag in de dertiende etappe van de Giro d’Italia. Thibaut Pinot en Jefferson Cepeda kregen het met elkaar aan de stok in de kopgroep - omdat de Ecuadoraan in de ogen van de Fransman te weinig kopwerk had verricht - en deden er daarom alles aan om elkaar niet te laten winnen. Met succes: Einer Rubio ging er als lachende derde met de ritzege vandoor.