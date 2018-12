Lichtuitval zorgt voor hilariteit in Ally Pally, ‘elektricien’ Cross biedt diensten aan

Terwijl Nicholson en Burness het podium verlieten, lichtten er in ‘Ally Pally’ duizenden mobiele telefoons op. Regerend wereldkampioen Rob ‘Voltage’ Cross, elektricien in zijn leven voor de darts, bood vanuit de catacomben zijn diensten al aan.



Het bleek niet nodig. Na een minuut of tien floepten de lichten weer aan en konden Nicholson en Burness hun partij vervolgen. De oorzaak van het technische mankement is niet bekend. Volg hier een liveblog van het WK darts.



Het WK Darts wordt van 13 december tot en met 1 januari live uitgezonden door RTL7. De samenvattingen en reacties zijn te zien op AD.nl.