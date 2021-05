Lieke Martens schiet Barcelona naar finale Champions League

Na de 1-1 vorige week in Parijs werd het vandaag in het Estadi Johan Cruyff 2-1 voor de Catalaanse vrouwen, die in 2019 voor het laatst de finale van de Champions League bereikten. Toen verloor Barcelona kansloos van Olympique Lyon na een glansrol van Shanice van de Sanden (4-1).

Bekijk hier de 1-0 én de 2-0 van Lieke Martens

De tegenstander van Barcelona wordt later vandaag bekend, Chelsea of Bayern München. De Duitse vrouwen, met Lineth Beerensteyn, verdedigen in het The Cherry Red Records Stadium in Kingston upon Thames een voorsprong van 2-1. Het duel begon om 13.30 uur. Het staat inmiddels 2-1 voor Chelsea.



De finale van de Champions League is op 16 mei in het Zweedse Gothenburg.