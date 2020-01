Liever de baan dan de weg voor Niki Terpstra

WK darts Wright verdient de titel, maar waar blijven de jonkies?

11:49 Door Max van der Put De roemloze aftocht van Barney, die nu profdarter-af is, de stuntzege van Queen of the Palace Fallon Sherrock op Mensur Suljovic, een paar spectaculaire partijen (Webster - Lewis bijvoorbeeld) en de troonsafstand van Michael van Gerwen. Het WK darts kende een handje vol bijzondere momenten, maar heel spectaculair was deze editie niet.