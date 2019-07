Limiet voor eerste WK in haar leven geeft Apeldoornse atlete Marije van Hunenstijn heel veel rust

Ze kan haar geluk niet op. De Apeldoornse sprintster Marije van Hunenstijn (24) gaat in oktober haar eerste wereldkampioenschap meemaken als atlete. Afgelopen weekend liep ze met 11,13 in Zwitserland ver onder de WK-limiet en haalde en passant ook de benodigde tijd voor de Olympisch Spelen in Tokio.

,,Ik kan het nog niet helemaal geloven", zegt Van Hunenstijn een paar dagen na haar verrassende prestatie in het Zwitserse La Chauds-de-Fonds. Twee weken daarvoor liet de blonde sprintster in Genève al 11,24 seconden optekenen, maar was de rugwind ter plekke met 2,1 meter per seconde te hard. Maximaal 2,0 is toegestaan. Een domper was het niet, want Van Hunenstijn wist dat ze nog harder kon. ,,Die race was niet eens heel goed, veel facetten konden nog veel beter. Daarom heeft die tijd mijn zelfvertrouwen wel goed gedaan, want ik was nooit sneller. En 11,24 is de WK-limiet. Die kwam wel heel dichtbij.”

Persoonlijker record

Tot Genève stond haar persoonlijk record op de 100 meter op 11,29 seconden, waar ze in Genève dus officieus onder ging. Dat persoonlijke record ging er afgelopen weekend in La Chauds-de-Fonds wel aan. Van Hunenstijn snelde naar 11,13 seconde, voor de Apeldoornse een magistrale tijd. ,,Ik liep in de series al sterk en klokte 11,26 en dat was met tegenwind. Dus dat het sneller kon voelde ik wel. Als ik in de finale zou meezitten kon ik wel eens een mooie tijd neerzetten.”

En die gedachte werd waarheid. Al duurde het nog best lang voordat ze in de gaten had welke tijd ze had gelopen. ,,De winnares klokte 11,04 seconden, die tijd stond op de borden. De andere tijden werden we direct na de race omgeroepen maar in het Frans. Dat kreeg ik niet helemaal mee. Een andere atlete zei dat ik 11,13 had gelopen, maar ik dacht dat dat niet kon kloppen. Ik liep ook in baan 7 en had niet goed zicht op de andere loopsters, wist ook niet hoe ik in het veld lag.”

Volledig scherm Marije van Hunenstijn heeft alle reden tot lachen. De Apeldoornse sprintster heeft de WK-limiet op de 100 meter gehaald. © W Vzoeren

Tranen

Toen ze de bevestiging van haar tijd kreeg, barstte ze in tranen uit. Nu lachend: ,,Ik heb wel even als een kip zonder kop rondgelopen. Mijn coach Bart Bennema was er niet bij, wel de estafettecoach. Dat is een Zwitser. Ik riep alleen maar naar hem ‘is het echt?, Is het echt?’ Heb ik de WK-limiet gelopen?’”