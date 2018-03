Linda van Impelen uit Emst maakt droom waar met zilver op reuzenslalom bij Paralympics

De weg naar zilver op haar favoriete onderdeel de reuzenslalom was een zware, gaf Van Impelen toe in een interview met TeamNL, waarbij 29 sportbonden samenwerken met het NOC*NSF. Kort voor de Paralympics kwam ze nog hard ten van tijdens een training voor de wereldbekerwedstrijden in Canada. Ze brak haar pink en scheurde een buikspier, maar vooral haar zelfvertrouwen werd aangetast. En juist lef is één van haar grootste wapens op de ski. Waar ze gewoonlijk met enorme snelheden naar beneden gleed, sloop nu de angst in haar lijf. De blessure die ze in Canada opliep betekende al dat ze zaterdag de afdaling oversloeg, maar de angst en het gebrek aan zelfvertrouwen wierpen haar zondag tijdens de Super G en dinsdag op de supercombinatie naar een plek achterin het deelnemersveld.

Favoriete onderdeel

Medaille

Een medaille op de Paralympics, het is waar ze van droomde. Wat ze hoopte in Zuid-Korea waar te kunnen maken, wetend dat de concurrentie groot was. ,,Maar als ik een goede dag heb, kan ik om de medailles meedoen'', zei ze voorafgaand aan de Spelen al. De eerste run van de reuzenslalom ging al heel goed, al finishte ze drie seconden achter de Japanse Muraoka. ,,Toen wist ik dat ik de tweede run volle bak zou moeten gaan. Als ik zou inhouden zou ik vierde of misschien nog lager worden. Ik kon het me niet veroorloven rustiger aan te doen, want dan heb je gewoon niks. Dus gewoon hard gaan. Of je gaat op je bek, of je pakt een medaille. En als het dan lukt is dat wel bizar.''