Lindhout debuteert op Celtic Park in Champions League

Arantxa Rus laat Serena Williams ontsnappen na thriller

24 augustus Arantxa Rus is klaar voor de US Open. De tennisster uit Monster ging vandaag in New York bij het WTA-toernooi van Cincinnati in drie sets nipt onderuit tegen wereldtopper Serena Williams, maar Rus kon terugkijken op drie ijzersterke sets - 6-7 (6), 6-3, 6-7 (0) - die haar volop vertrouwen moeten geven voor het tweede Grands Slam-toernooi van het jaar.