Lindsay van Zundert kwalificeert zich voor vrije kür op WK kunstrijden

LIVE wielrennen | Gaan Fabio Jakobsen en Dylan Groenwegen sprinten om de zege in De Panne?

In België staat vandaag de eendagswedstrijd Classic Brugge-De Panne op het programma. De koers, over meer dan 200 kilometer, is een heuse sprintklassieker. Er staan dus veel rappe mannen aan de start.