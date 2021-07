Lionel Messi krijgt ludiek aanbod FC Volendam én ‘slechtste club ter wereld’

Lionel Messi is officieel clubloos. Het contract van de 34-jarige aanvaller bij FC Barcelona liep woensdag af en is vooralsnog niet verlengd, hoewel de onderhandelingen al geruime tijd lopen. Het verleidde de Braziliaanse club Íbis om Messi een opvallend contractvoorstel te doen. Vervolgens kon FC Volendam niet achterblijven.

Íbis draagt de geuzennaam ‘slechtste club ter wereld’, omdat het eind jaren zeventig en begin jaren tachtig gedurende bijna vier jaar geen wedstrijd wist te winnen. Die reeks leverde de club een plek op in het Guinness Book of Records. Íbis speelt nu in de laagste regionen in Brazilië.

Lees ook Contract Lionel Messi bij FC Barcelona afgelopen: sterspeler is transfervrij

De club publiceerde op Twitter een ludiek voorstel voor een 15-jarig contract aan Messi, die enkele opvallende punten bevat. Zo maakt de Argentijn geen aanspraak op zijn vaste rugnummer 10, omdat die voor altijd is voorbehouden aan oud-speler Mauro Shampoo. Messi mag ook niet te veel doelpunten maken en er zeker niet voor zorgen dat Íbis kampioen wordt. Daarnaast moet hij drie keer voor een spiegel zeggen dat Pelé beter is dan Diego Maradona.

FC Volendam zet Mühren en vis in

FC Volendam plaatste op Twitter een foto van een contract dat in Volendam klaarligt voor ‘L. Messi’. De club uit het vissersdorp somt een aantal redenen op voor Messi om naar Volendam te komen, waaronder de mogelijkheid om te gaan samenspelen met topschutter Robert Mühren. ,,We volgen de filosofie van Johan Cruijff. Je kan hier spelen met één van de topscorers van Europa. We hebben geweldige vis. We hebben het mooiste oranje shirt ter wereld. Je hoeft alleen maar te tekenen. We hopen je te zien aan De Dijk.”

Volledig scherm Laat Lionel Messi de kans om met Robert Mühren samen te spelen schieten? © Pro Shots / Vincent de Vries

Mühren had afgelopen seizoen met 38 doelpunten een belangrijk aandeel in het kampioenschap van SC Cambuur in de Keuken Kampioen Divisie. De 33-jarige Noord-Hollander gaat echter niet met Cambuur mee de Eredivisie in. Mühren besloot terug te keren naar zijn eerste club, FC Volendam. De club probeert nu op ludieke wijze een nieuwe stunt uit te halen. ,,Een visje uitgooien kan altijd”, aldus Volendam.

Contractsituatie

Messi ondertekende eind 2000 zijn eerste contract bij FC Barcelona. Dat gebeurde aanvankelijk op een servetje in een restaurant. De jongen uit Argentinië groeide in Barcelona uit tot een wereldster. Bijna 21 jaar na zijn komst naar Catalonië is het contract van Messi afgelopen. Volgens voorzitter Joan Laporta is het een kwestie van tijd tot de nummer 10 bijtekent.

,,Wij willen dat Messi blijft en ‘Leo’ wil hier blijven”, zei Laporta onlangs. ,,We liggen op koers. We hebben alleen te maken met de Financial Fair Play-regels, we proberen daar voor beide partijen de beste oplossing voor te vinden.” De Argentijn doet momenteel met zijn land mee aan het toernooi om de Copa América in Brazilië.