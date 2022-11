Lionel Messi wil op laatste WK vooral genieten: ‘Maar hebben wel duidelijk doel voor ogen’

Steun voelt Messi in ieder geval van alle kanten. ,,Het is mooi om te horen dat ook mensen van buiten Argentinië hopen dat we nu wereldkampioen worden”, zei Messi. ,,Ik ben dankbaar voor alle liefde en steun die ik tijdens mijn carrière al heb gekregen. We winnen veel en dat geeft iedereen veel vertrouwen. Deze groep doet me denken aan de selectie van het WK 2014. Een hechte groep, die een duidelijk doel voor ogen heeft.”

Argentinië bereikte acht jaar geleden ten koste van Oranje de finale van het WK in Brazilië. Duitsland was daarin na verlenging te sterk (1-0). De ploeg van Lionel Scaloni, die al ruim drie jaar ongeslagen is en vorig jaar de Copa América won, wordt tot de favorieten voor de wereldtitel gerekend. Messi zelf is ook vastberaden om de wereldtitel te grijpen. ,,Dit wordt waarschijnlijk mijn laatste WK, de laatste kans om te bereiken wat we allemaal zo graag willen”, aldus Messi.

De 35-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain sloot zondag aan bij de groepstraining, nadat hij enkele dagen individueel had getraind. ,,Dat was uit voorzorg, omdat ik een tik had gekregen. Maar niets bijzonders. Ik voel me fysiek erg goed en heb heel veel zin in de eerste wedstrijd. We gaan proberen zo goed mogelijk te voetballen en drie punten te pakken.”

