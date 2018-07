LIVE: Aftellen naar Formule 1-achtige start in ultrakorte bergrit

Resultaat Ajax óók voor coëfficiën­ten­lijst belangrijk

14:57 Ajax – Sturm Graz is niet alleen voor Ajacieden een zeer belangrijke wedstrijd. Nederland en Oostenrijk staan namelijk vlak op elkaar op de coëfficiëntenlijst en daarom is een goed resultaat van Ajax van grote waarde in de strijd om de elfde plek, wat in het seizoen 2020/2021 kan betekenen dat de Nederlandse kampioen zich rechtstreeks voor de Champions League plaatst.