LIVE | Ajax jaagt op cruciale tweede doelpunt in Rome

Klopp treurt om gemiste kans in openingsfa­se: ‘Normaal scoort Mo met zijn ogen dicht’

0:00 Liverpool-trainer Jürgen Klopp van Liverpool kwam na de 0-0 tegen Real Madrid op Anfield tot een simpele conclusie. ,,We hebben de strijd vorige week in Spanje al verloren”, doelde de Duitser op de nederlaag (3-1) in de eerste wedstrijd van de kwartfinales in de Champions League.