LIVE | Ajax kan tegen Benfica rekenen op Tagliafico en Mazraoui

Geen Verthongen en Dele Alli tegen PSV, Eriksen wel fit

19:01 Mauricio Pochettino van Tottenham Hotspur weet nog niet of hij Christian Eriksen woensdag in de uitwedstrijd tegen PSV vanaf het begin mee laat doen. Danny Rose, Jan Vertonghen en Dele Alli komen zeker niet in actie vanwege blessures.