LIVE | Al geplaatst PSV met Piroe en Ledezma tegen Omonia Nicosia

9 december Feyenoord mocht vanavond niet in het Worthersee Stadion trainen. Het veld in Klagenfurt ligt er erg slecht bij. Trainer Dick Advocaat heeft zijn spelers al gewaarschuwd, want opbouwen lijkt in Oostenrijk vragen om problemen. Feyenoord moet morgenavond winnen tegen Wolfsberger AC om in de Europa League te blijven.