LIVE | Alle tussenstanden en uitslagen in de WK-kwalificatie

18:17 Marc Boele had zich een zorgelozere tijd kunnen wensen als baas van de Coöperatie Eerste Divisie (CED). Toch past hij voor negativisme. Een verhaal over corona-zorgen, het Frenkie de Jong-effect en zijn ambitieuze toekomstplannen. ,,Ik zou het geen gekke gedachte vinden, Bali United in de Keuken Kampioen Divisie.”