LIVE | Alleen een wonder kan Van de Zandschulp plek in halve finale bezorgen

Stunt Van de Zandschulp: ‘Veel mensen zagen al hoe goed Botic was, dat zag hij alleen zelf nog niet’

6 september Wat een verrassing en wat een sensatie. Tennisser Botic van de Zandschulp (25) bereikte vandaag de kwartfinale van de US Open na een spannende vijfsetter tegen Diego Schwartzman (6-3, 6-4, 5-7, 5-7, 6-1). De laatste Nederlander die zo ver kwam op een grandslamtoernooi was Sjeng Schalken in 2004.