LIVE | Allrounders begonnen aan 1500 meter, wat doet leider Roest?

Ongeluk met auto bij trainings­kamp Bora; Kelderman met hersen­schud­ding in ziekenhuis

16 januari Op de laatste dag van het trainingskamp van Bora-Hansgrohe in Noord-Italië is vandaag een groep renners in botsing gekomen met een auto. Drie van hen, onder wie Wilco Kelderman, zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlander heeft een hersenschudding opgelopen.