LIVE Amstel Gold Race | Topfavoriet Pogacar krijgt Pidcock en Healy mee in volle finale

Bekijk hier de tussenstan­den en uitslagen in de topcompeti­ties

Vandaag is er weer een vol programma in de vijf grote buitenlandse competities, de Bundesliga, La Liga, de Premier League, de Serie A en Ligue 1. Zo komen in Engeland koploper Arsenal en het Manchester United van Erik ten Hag in actie. Barcelona vervolgt de titeljacht tegen Getafe en in Italië speelt Feyenoord-opponent AS Roma. Volg hier alle tussenstanden en uitslagen.