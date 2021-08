LIVE | Arne Slot houdt vast een dezelfde elf Feyenoorders voor return tegen Luzern

Elis Ligtlee overspoeld en gesterkt door ‘lieve berichtjes’ na commentaar op haar uiterlijk bij NOS

11 augustus Eerbeekse Elis Ligtlee heeft de afgelopen dagen een stortvloed van lieve berichtjes gekregen, nadat eerst een aantal mensen meende commentaar te moeten leveren op haar uiterlijk na verslaggeving voor de NOS. Nadat de ex-baanwielrenster, die in Rio de Janeiro in 2016 Olympisch kampioene werd op de Keirin, haar ongenoegen via Instagram uitsprak over die negatieve reacties werd zij onder andere via de site van de Stentor overladen met lofuitingen en steun in de rug.