LIVE | Attente Verstappen glipt na eerste pitstop langs Bottas, Pérez geniet even van P1

GA Eagles viert jubileum met winst op Helmond Sport en recordaan­tal punten

16:21 Voor het eerst in de clubgeschiedenis breekt Go Ahead Eagles de grens van 70 punten in de competitie. Na de 5-1 overwinning op Helmond Sport is de Deventer ploeg bovendien weer terug op de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Rechtstreekse promotie naar de eredivisie is theoretisch nog altijd mogelijk.