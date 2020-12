LIVE | AZ met Aboukhlal en Gudmundsson tegen Napoli

Waarom Feyenoord waarschijn­lijk niet hoeft te vrezen voor een nederlaag tegen Dinamo

14:56 Met een zege in eigen huis tegen Dinamo Zagreb kan Feyenoord zichzelf een goede dienst bewijzen in strijd om overwintering in de Europa League. Dat lijkt erg waarschijnlijk, gezien het feit dat Nederlandse opponenten een ware angstgegner voor de Kroatische ploeg zijn.