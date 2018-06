LIVE: Vanaf welke plaats start Verstappen morgen?

Einde Q2

Charles Leclerc stunt op het nippertje met een sterke verbetering. Na een sublieme ronde plaatst hij zich voor het eerst in zijn loopbaan voor Q3. Hij wipt Ocon er nipt uit. Ook Hulkenberg, Perez, Gasly en Ericsson zien we niet meer terug.



Het was alweer sinds 2015 geleden dat we een Sauber hebben gezien in Q3. Wat een prestatie van Leclerc!