LIVE | Barcelona draait CL-finale in tweede helft compleet om: 3-2 via Rolfö

Iga Swiatek vaagt tegenstan­der volledig weg, Yoshihito Nishioka verliest game door woe­de-uitbar­sting

Tennisster Iga Swiatek heeft nog maar eens duidelijk gemaakt waarom ze voor velen de grote favoriet is voor de eindzege op Roland Garros. De als eerste geplaatste Poolse gunde de Chinese Wang Xinyu geen enkele game in de derde ronde (6-0 6⁻0). Het duel was al na 51 minuten afgelopen.