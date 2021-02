LIVE | Barney overtuigt op beslissende dag Q School en heeft Tourkaart binnen

Barney begon prima aan de eerste twee dagen van het toernooi, maar het lukte hem niet om dagwinnaar te worden. Op de eerste dag van Q School strandde hij in de halve finale, de dag erna bereikte hij de vierde ronde. Gisteren had de WK-winnaar van 2007 een offday en werd hij al in de eerste ronde uitgeschakeld door de onbekende Zwitser Stefan Bellmont (6-5 nederlaag). Door de drie zeges van vandaag is Barney op de slotdag van Q School alsnog verzekerd van zijn tourkaart.

Q School was voor Van Barneveld een vreemd terrein. Barney is een van de beste darters ooit en won in zijn carrière al vijfmaal de wereldbeker (vier keer BDO, een keer PDC). In totaal won hij al 21 majors. De laatste jaren gaat het alleen minder, de laatste titel de Barney pakte was Premier League in 2014.