LIVE | Batubinsika zet AZ op achterstand

Terugblik in tien foto’s: Vijf jaar geleden maakte PEC Zwolle haar Europese debuut tegen Sparta Praag

21 augustus Het is vandaag precies vijf jaar geleden dat PEC Zwolle haar Europese debuut maakte. Na de historische 5-1 bekerwinst op Ajax ging de ploeg van trainer Ron Jans de koker in. De Zwolse ploeg werd bij de loting gekoppeld aan Sparta Praag. Het duel in Zwolle eindigde in een 1-1. Bekijk hier een fotoserie over de eerste Europese wedstrijd van PEC Zwolle.