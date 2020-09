LIVE | Bayern en Sevilla gaan verlengen in strijd om Super Cup

DYNAMO IN POLEN | Video Draisma Dynamo uitgescha­keld in Champions League na 3-0 nederlaag tegen Jastrzębski Węgiel

19:49 De volleyballers van Draisma Dynamo zijn uitgeschakeld in de Champions League. Jastrzębski Węgiel was donderdagavond met 3-0 veel te sterk voor de Apeldoornse eredivisionist, die uiteindelijk tweede eindigde in het drieluik in Polen.