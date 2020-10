LIVE | Bayern op bezoek bij Lokomotiv Moskou, Inter met De Vrij tegen Sjachtar

Vanavond VVV - FC Den Bosch Kort na een giganti­sche nederlaag weer spelen? Zo doe je dat

15:12 Na de 0-13 nederlaag tegen Ajax speelt VVV-Venlo vanavond weer een wedstrijd. FC Den Bosch is in De Koel de tegenstander in de KNVB-beker. Hoe speelden andere clubs in het verleden na een enorme nederlaag?