LIVE | Becker vreest tenniscrisis als er niet snel een oplossing komt, Cavendish vindt ‘beste trainingsmaat ooit’

Michael Jordan sloeg cheque af met bedrag dat hóger lag dan heel z’n salaris in 15 jaar NBA

9:29 Michael Jordan weigerde ooit een cheque van 91 miljoen euro om twee uurtjes op te draven tijdens een evenement. Dat onthulde zijn agent op de Amerikaanse radio ‘WFAN’. Opmerkelijk, want dat bedrag is méér dan wat de grootste basketballer aller tijden tijdens zijn 15 jaar durende carrière aan salaris opstreek. Voor het geld hoefde Jordan het al niet meer te doen. Dankzij sponsordeals is hij met een vermogen van 1,9 miljard euro de rijkste gepensioneerde sporter ooit.