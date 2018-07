LIVE: België en Frankrijk slaan handen ineen op dag van WK-clash

Nog 128 km

Geel, groen en de bolletjestrui had Team Sunweb al binnen en nu is de verzameling compleet. De Deense wielrenner Søren Kragh Andersen rijdt vandaag in de Tour de France in de witte trui, als beste jongere. De van oorsprong Nederlandse wielerformatie, die nu op een Duitse licentie rijdt, heeft nu in alle klassementen in de Franse etappekoers wel eens aan kop gestaan.



Marcel Kittel bezorgde de voorloper van Team Sunweb in het verleden meerdere gele en groene truien. Vorig jaar nam de ploeg van manager Iwan Spekenbrink zelfs twee truien mee naar de finish in Parijs. De Australiër Michael Matthews won het puntenklassement, de Fransman Warren Barguil won als beste klimmer de bolletjestrui.