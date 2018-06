LIVE: België treedt ongewijzigd aan tegen Tunesië

voorbeschouwing Helpt killer Lukaku Rode Duivels voorbij taai Tunesie?

11:30 België kan bij een overwinning op Tunesië de achtste finales amper nog mislopen. De stemming in het kamp van de zuiderburen is opperbest. Maar let op: hun Noord-Afrikaanse tegenstanders zullen meer weerwerk leveren dan Panama, in de wedstrijd die om 14.00 uur begint. Een voorbeschouwing.