LIVE | Bencic pakt eerste set tegen niet fit ogende Bertens

Visser in W Series naar Rusland en Zweden

13:59 De raceklasse voor vrouwelijke coureurs, de W Series, gaat volgend jaar naar nieuwe oorden. Op de voorlopige kalender voor 2020 staan nog steeds zes races, maar drie daarvan zijn nieuw: in de Russische stad Sint-Petersburg, Anderstorp in Zweden en op het Italiaanse hogesnelheidscircuit van Monza. De vrouwen sluiten het seizoen in principe begin september af in Assen.