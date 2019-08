LIVE | Bertens grijpt dan toch eerste set tegen Pavljoetsjenkova

Ajax start groepsfase thuis tegen Lille en sluit af tegen Valencia

22:58 Ajax start de groepsfase van de Champions League op dinsdag 17 september met een thuiswedstrijd tegen Lille. Het duel in de Johan Cruijff Arena begint om 21.00 uur. De poulefase wordt eveneens met een thuisduel afgesloten. Op dinsdag 10 december is Valencia te gast in Amsterdam.