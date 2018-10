Bertens onderuit na thriller en loopt historische finaleplaats mis

Na 100 partijen is het seizoen van Kiki Bertens dan toch klaar. In de halve finale van de WTA Finals was Elina Svitolina nét iets te sterk. Het verschil werd bepaald in een paar punten: 5-7, 7-6 (5), 4-6.

Door Rik Spekenbrink

Uiteraard kan Bertens maandag met een opgeheven hoofd het vliegtuig in stappen op weg naar haar vakantie-adres. Ze kende een topseizoen. Ze speelde vier prima partijen in Singapore om het af te sluiten, maar miste uiteindelijk net een balletje te veel in de halve finale.

Net als gisteren tegen Naomi Osaka begon Bertens prima aan de partij. Maar hetzelfde gold voor Svitolina. Die was ongeslagen de groepsfase doorgekomen en had indruk gemaakt met haar service en haar vastheid in de rally. De Oekraiënse (24), nummer 7 van de wereld, begon met serveren en noteerde bij 1-2 de eerste break, na een paar slordigheden van Bertens. Maar die plaatste in een indrukwekkende en aanvallende game daarop direct een rebreak: 2-3. De Nederlandse wisselde dropshots af met aces en forehandwinners en straalde zelfvertrouwen uit. Maar Svitolina stond ze ook aardig te raken vanuit het achterveld. Het ene punt was nog fraaier dan het andere.

Na een dubbele fout en een pechbal via de netrand kwam Svitolina op 4-5 ineens op setpunt. Maar Bertens serveerde zich keurig uit de problemen. Bij 5-5 kreeg ze zelf kansjes om te breken, maar dat lukte niet. En toen was de set ineens over na een zwakke beurt van Bertens, die op setpunt tegen een dubbele fout sloeg en daarop haar racket tegen de grond smakte.

Ze riep coach Raemon Sluiter de baan op, die adviseerde ‘iets meer aan te vallen, op jouw manier. Ik weet dat je moe bent na een lang seizoen, maar probeer er nog iets meer energie in te steken’. Het had direct effect. Bertens, die Svitolina dit jaar in Cincinnati overtuigend had verslagen, brak haar in de openingsgame van de tweede set en won haar eigen eerste opslagbeurt op love. Na een reeks soepel gewonnen games van beiden kreeg Bertens bij 5-3 een setpunt. Ze benutte het niet maar mocht daarna zelf gaan serveren voor de set. Na een winner, een prachtig dropshot en een fout van Svitolina werd het 40-0, maar het ging alsnog mis voor Bertens. Na één knap punt van de Oekraïense sloeg ze drie fouten op rij, al werd de eerste ingeleid met een ongelukkige netbal.

Svitolina had het momentum gevonden, won negen punten op rij en maakte er 5-6 van. Bertens riep opnieuw de hulp in van Sluiter. Opnieuw had het effect, want met een paar knalharde poeiers wist ze er een tiebreak van te maken.

Daarin heeft Bertens dit jaar geen al te sterk record in. Ze kreeg na een bal uit een eerste minibreak te verwerken, maar repareerde die en pakte met een ijzersterk punt zelfs de break voorsprong (3-2). Ieder punt was nu cruciaal. Het werd 4-3 en 5-4 op het moment dat Bertens weer mocht serveren. Ze verloor het eerste punt, maar kwam bij 6-5 op setpunt, het vijfde van de set. Nu was het raak. De slappe tweede service werd door Bertens weggeslagen.

En dus kwam er na 1 uur en 50 minuten spelen een derde set. Daarin zakte, niet geheel onlogisch, het niveau. Beide speelsters maakten veel fouten en er waren drie verloren servicegames op rij. Bij 1-2 waren allebei de coaches op de baan. Dat gaf kennelijk vertrouwen, want er volgde een aantal snellere games van het duo. Op 3-5 moest Bertens serveren om in de partij te blijven. Vanaf 30-0 werd het 30-30, waarop ze zich waagde aan een link – maar geslaagd – dropshot. Om de game te beëindigen met een heerlijke volleywinner uit ogenschijnlijk geslagen positie.

Dus mocht Svitolina het zelf gaan afmaken. Dat ging moeizaam, maar Bertens miste een breakpoint. Na een ongelukkige netbal werd het alsnog matchpoint. En nu bibberde de arm van Svitolina niet. Na 2 uur en 38 minuten zat de 100 ste partij van Bertens erop. En daarmee eindigde ook het seizoen. Maar ze hoeft zich nergens voor te schamen.