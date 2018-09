Wallays verslaat medevluchter en aanstormende peloton, Van Poppel zesde

Jetse Bol was bij de pinken en koos al vroeg voor de aanval. Samen met Jelle Wallays en Sven Erik Bystrøm ging hij op avontuur. Het trio kreeg de zegen van het peloton en zo lag het scenario voor de rest van de etappe vast.



Groter dan drie minuten werd de voorsprong nooit, waardoor de ondernemening bij voorbaat al gedoemd leek om te mislukken. Geen seconde leek de ritzege er in te zitten voor één van de vroege vluchters. In de laatste kilometers liep de samenwerking in het peloton echter niet meer van een leien dakje. De sprinters zouden uiteindelijk enkele meters tekort komen.



Jetse Bol moest zijn kompanen in de slotfase laten rijden, waarna Wallays en Bystrøm zich als twee stervende zwanen naar de finish begaven. Met het aanstormende peloton op de achtergrond klopte de Belg de Noor in een sprint met twee. Peter Sagan kwam net te laat en moest tevreden zijn met de derde plek.