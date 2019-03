LIVE | Bottas noteert snelste ronde, Verstappen staat al even binnen

EK indoor Vetter start vijfkamp met vierde plek horden

11:38 Anouk Vetter is de vijfkamp bij de EK indoor begonnen met de vierde plaats op 60 meter horden. De oud-Europees kampioene op de zevenkamp (2016) liep in de atletiekhal van Glasgow 8,33. Dat was haar beste tijd van deze winter.