LIVE: Brazilië eist uitleg van FIFA over VAR, James onzeker bij Colombia

Brazilië eist uitleg over VAR

De Braziliaanse teamleiding eist bij het WK in Rusland opheldering van de FIFA over de rol van de videoarbiter (VAR). De vijfvoudige wereldkampioen is een dag na de teleurstellende remise in de eerste groepswedstrijd tegen Zwitserland (1-1) nog altijd boos over de Zwitserse gelijkmaker. Steven Zuber kopte raak, maar niet voordat hij zijn bewaker Miranda een duwtje in zijn rug had gegeven. De lichte overtreding was duidelijk op de tv-beelden te zien. Toch besloot de veelbesproken VAR niet in te grijpen.



Voor bondscoach Tite bestond er geen enkele twijfel. ,,Het was een overtreding, daar is geen discussie over mogelijk. Helaas bestaat er geen mogelijkheid om een protest in te dienen'', bromde hij na afloop. Een dag later liet teammanager Edu Gaspar niettemin weten dat Brazilië een formele verklaring van de FIFA wil hebben over het incident.