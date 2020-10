LIVE | Brutaal AZ kent goede start, buitenspelgoal Napoli afgekeurd

Ploegmaat Hindley gunt Kelderman het roze: ‘Als renner en als mens’

18:26 Jai Hindley wachtte donderdag in de achttiende etappe van de Giro d’Italia niet op zijn kopman Wilco Kelderman toen de Brit Tao Geoghegan Hart aanviel. Maar de Australiër kwam vervolgens pas uit het wiel van zijn medevluchter toen de finishstreep zich aandiende. ,,Het is niet de manier waarop ik graag rijd, maar dit is professioneel wielrennen”, klonk het met enige schaamte.