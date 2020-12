LIVE | Cavani stift tegen de lat tegen oude club PSG, Giroud schittert tegen Sevilla

Ajax-doel­man Onana na zeldzame blunder: ‘Ik neem de schuld volledig op me’

8:01 André Onana stak de hand in eigen boezem na de verliespartij op Anfield, die hij inleidde met een fout bij de enige treffer van Liverpool-middenvelder Curtis Jones (1-0). ,,Door mij pakken we geen punt of meer”, zei de doelman van Ajax.